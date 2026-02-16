Main Menu

भूत बंगला’ में अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का रीयूनियन बना साल का सबसे बड़ा सरप्राइज

16 Feb, 2026

bhoot bangla became the biggest surprise of the year

एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत कम ऐसी वापसी हुई हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की हो और सबको हैरान कर दिया हो। अपनी ब्लॉकबस्टर वापसी के साथ उन्होंने साबित कर दिया है कि वे असली OG हैं और जब भी साथ आते हैं।

नई दिल्ली। एंटरटेनमेंट की दुनिया में बहुत कम ऐसी वापसी हुई हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की हो और सबको हैरान कर दिया हो। अपनी ब्लॉकबस्टर वापसी के साथ उन्होंने साबित कर दिया है कि वे असली OG हैं और जब भी साथ आते हैं, उन्हें हराना नामुमकिन है। अगर हम ऐसी ही एक OG जोड़ी की बात करें जिसने कॉमेडी के मामले में जादू कर दिया है, तो वो अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन ही हैं। उन्होंने न केवल कुछ सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी की नींव रखी है, बल्कि कई कल्ट क्लासिक्स फिल्में भी दी हैं और अब वे 'भूत बंगला' के साथ एक और धमाका करने की तैयारी में हैं।

असली OGs की वापसी - अक्षय कुमार और प्रियदर्शन
सिर्फ 'भूत बंगला' के नाम से ही पूरे देश में जबरदस्त हलचल मच गई है। आज के दौर में हॉरर-कॉमेडी जॉनर का जो ट्रेंड चल रहा है, उसे देखते हुए फैंस काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की ब्लॉकबस्टर जोड़ी की वापसी है। ये दोनों सिर्फ इस काम के उस्ताद ही नहीं हैं, बल्कि ये वो फिल्ममेकर्स हैं जिन्होंने इस जॉनर को गढ़ा है और अपनी कल्ट फिल्मों से इस पर राज किया है। फिल्म के पोस्टर्स काफी दिलचस्प लग रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि ये जोड़ी एक बार फिर वही पुराना जादू दोहराने के लिए तैयार है।

अक्षय कुमार + हॉरर कॉमेडी = किलर कॉम्बिनेशन
इसके अलावा, अक्षय कुमार को हॉरर-कॉमेडी में देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है, और जब वो प्रियदर्शन की फिल्म में हों, तो उस कॉम्बिनेशन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी फिल्मों की पहचान ही यही है, कॉमेडी और हॉरर का एक परफेक्ट मिक्स, एक जबरदस्त कहानी, शानदार म्यूजिक और सबसे जरूरी, ऐसे किरदार जो हमेशा याद रह जाते हैं। 'भूत बंगला' में भी यह बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है।

यादगार किरदार
'भूत बंगला' प्रियदर्शन की उसी आइकॉनिक कॉमेडी दुनिया की यादें ताज़ा करने का वादा करती है, जिसमें अक्षय कुमार और परेश रावल की चहेती जोड़ी एक साथ वापसी कर रही है, जो बॉलीवुड की सबसे लीजेंडरी कॉमिक जोड़ियों में से एक है। अपनी सहज केमिस्ट्री, तीखी नोकझोंक और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कुछ सबसे यादगार हंसी के पल दिए हैं। उनका यह रीयूनियन और प्रियदर्शन का वो जाना-पहचाना अंदाज़, आज के दर्शकों के लिए पुराने क्लासिक ह्यूमर को एक नए और डरावने ट्विस्ट के साथ पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

फैंस की भारी मांग
अक्षय कुमार और प्रियदर्शन का 'भूत बंगला' के लिए साथ आना, फैंस के बीच एक अलग ही लेवल का क्रेज पैदा कर चुका है। डिमांड इतनी ज्यादा है कि फैंस की भारी मांग को देखते हुए मेकर्स को फिल्म की रिलीज डेट पहले (prepone) करनी पड़ी। यह साफ दिखाता है कि लोगों में इस फिल्म को लेकर कितनी दीवानगी है, जो इसे साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनाती है। किसी हॉरर-कॉमेडी के लिए ऐसा जबरदस्त इंतजार कम ही देखने को मिलता है, लेकिन जब अक्षय कुमार और प्रियदर्शन जैसे 'असली खिलाड़ी' (OGs) साथ हों, तो वे नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं।

 

