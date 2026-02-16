Main Menu

Rajasthan: केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप, 7 मजदूर जिंदा जले, दर्दनाक मौत

Updated: 16 Feb, 2026 11:35 AM

fire in chemical factory rajasthan bhiwadi khushkheda industrial area

राजस्थान के भिवाड़ी जिले के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के प्लॉट नंबर G1/118B में आग इतनी तेजी से फैली कि कर्मचारियों और आसपास के लोगों के लिए हालात नियंत्रण से बाहर हो...

नेशनल डेस्क:  राजस्थान के भिवाड़ी जिले के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के प्लॉट नंबर G1/118B में आग इतनी तेजी से फैली कि कर्मचारियों और आसपास के लोगों के लिए हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। आग के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में रखे गए खतरनाक रसायनों के कारण ज्वाला बड़ी तेजी से फैल गई।

आसपास के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन आग की भयंकरता के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई। राहत और बचाव दल ने फैक्ट्री से 7 मजदूरों के शव बरामद किए, जिनमें कोई भी आग से बच नहीं सका। अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और फैक्ट्री के मालिक व जिम्मेदारों को घटना के सिलसिले में तलब किया गया है।

स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं और कहा है कि हादसे की पूर्ण रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। फैक्ट्री में लगी आग और हुई मौतों ने उद्योग क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

