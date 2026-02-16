Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily horoscope :  शिव कृपा से आज बदलेगा इन राशियों का भाग्य, मिलेगा शुभ समाचार

Daily horoscope :  शिव कृपा से आज बदलेगा इन राशियों का भाग्य, मिलेगा शुभ समाचार

Edited By Updated: 16 Feb, 2026 08:04 AM

rashifal in hindi

​​​​​​​मेष : किसी अफसर या बड़े व्यक्ति के सपोर्टिव तथा हैल्पिंग रुख के कारण आपकी कोई समस्या

मेष : किसी अफसर या बड़े व्यक्ति के सपोर्टिव तथा हैल्पिंग रुख के कारण आपकी कोई समस्या सुलझने के करीब पहुंच सकती है।

वृष: आम सितारा सुदृढ़, जो आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, धार्मिक समागम में रुचि रहेगी, मान-सम्मान बना रहेगा।

मिथुन: पेट के मामले में अटैंटिव रहना ठीक रहेगा, खान-पान में उन वस्तुओं को त्याग दें, जो तबीयत को सूट न करती हों।

कर्क: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मन सैर-सफर के लिए राजी रहेगा, वैसे गिरने-फिसलने का डर रहेगा।

सिंह : अशांत, परेशान तथा डरे-डरे मन के कारण आप किसी भी कोशिश या काम को आगे बढ़ाने में दिक्कत महसूस करेंगे।

कन्या : संतान के सहयोगी रुख पर भरोसा कर सकते हैं, मन तथा सोच पर पाॅजिटिविटी प्रभावी रहेगी, शत्रु कमजोर रहेंगे।

Tarot Card Rashifal (16th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 3 फरवरी- हर पल तूने हमको सम्भाला निभाया है अपना धर्म साजन संग रेहना जनम जनम

आज का राशिफल 16 फरवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Aaj Ka Good Luck (16th February 2026) : आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला: कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, बड़े लोग मेहरबान रहेंगे।

वृश्चिक: आम तौर पर मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा इफैक्टिव रखेगा।

धनु : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने, अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, कारोबारी टूरिंग भी फ्रूटफुल रहेगी।

मकर: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखें।

कुंभ: सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने तथा आपकी किसी पेमैंट को फंसाने वाला।

मीन : लोहा, लोहा-मशीनरी, लोहा के कलपुर्जों, लोहा से बने सामान का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

Mesh Rashifal 16 February : 16 फरवरी का दिन मेष राशि के लिए वरदान ! रुके हुए काम बनेंगे, दुश्मन भी टेकेंगे घुटने

Vrish Rashifal 16 February : वृषभ राशि वालों के लिए 16 फरवरी लेकर आ रहा है खुशियों की नई सौगात

Mithun Rashifal 16 February : जानें, मिथुन राशि वालों के लिए 16 फरवरी क्यों है बेहद खास ?

Kark Rashifal 16 February : आज मिलेगा भाग्य का साथ और बढ़ेगा आत्मविश्वास

Singh Rashifal 16 February : आज का दिन सिंह राशि के लिए रहेगा शानदार, धन और प्रतिष्ठा में लाभ

 Kanya Rashifal 16 February : आज कन्या राशि वालों को मिलेगा बड़ी समस्या से छुटकारा

Tula Rashifal 16 February : 16 फरवरी को तुला राशि वालों के रिश्तों में आ सकती है दरार, जानें कैसे बचाएं अपना कीमती रिश्ता

Vrishchik Rashifal 16 February: आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए रहेगा खास, मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

Dhanu Rashifal 16 February : 16 फरवरी को महादेव का आशीर्वाद बदलेगा धनु राशि वालों की जीवन की दिशा

Makar Rashifal 16 February : नए अवसरों से चमकेगा आज मकर राशि वालों का दिन

Kumbh Rashifal 16 February : सावधान कुंभ राशि वालों ! 16 फरवरी को अनजान लोगों पर भरोसा करना पड़ सकता है भारी

Meen Rashifal 16 February : आज परिश्रम और धैर्य से खुलेंगे मीन राशि वालों के लिए सफलता के द्वार

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!