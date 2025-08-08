Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • ट्रेडिशनल और ट्रेंडी: जान्हवी कपूर से अनन्या पांडे तक से पाएं परफेक्ट राखी फैशन इंस्पिरेशन

ट्रेडिशनल और ट्रेंडी: जान्हवी कपूर से अनन्या पांडे तक से पाएं परफेक्ट राखी फैशन इंस्पिरेशन

Updated: 08 Aug, 2025 03:24 PM

get perfect rakhi fashion inspiration from janhvi kapoor to ananya panday

रक्षाबंधन ऐसा खास अवसर है, जब पहनावे में पारंपरिकता और आधुनिकता का खूबसूरत संगम होना चाहिए। और ऐसे में प्रेरणा लेने के लिए बॉलीवुड की सबसे फैशनेबल अभिनेत्रियों से बेहतर और कौन हो सकता है?

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रक्षाबंधन ऐसा खास अवसर है, जब पहनावे में पारंपरिकता और आधुनिकता का खूबसूरत संगम होना चाहिए। और ऐसे में प्रेरणा लेने के लिए बॉलीवुड की सबसे फैशनेबल अभिनेत्रियों से बेहतर और कौन हो सकता है? पारंपरिक पोशाकों की खूबसूरती हो या क्लासिक सिल्हूट्स का मॉडर्न ट्विस्ट इन सितारों ने त्योहार के लुक को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया है। फिर चाहे आप घर पर परिवार के साथ सादगी से रक्षाबंधन मना रही हों, या किसी भव्य समारोह में जा रही हों इन खासतौर पर चुने गए लुक्स से आप आराम और ग्लैमर के बीच एक बेहतरीन संतुलन बना सकती हैं।

जान्हवी कपूर का मिंट ग्रीन पारंपरिक खूबसूरती

 

 

और ये भी पढ़े

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)

जान्हवी का यह सौम्य मिंट ग्रीन आउटफिट, बारीक कढ़ाई और नाज़ुक सिल्वर वर्क के साथ, राखी के लिए एकदम उपयुक्त शालीनता और एलिगेंस को दर्शाता है। यह हल्का पेस्टल शेड और पारंपरिक भारतीय कारीगरी का मेल ऐसा लुक बनाता है जो त्योहारी और परिष्कृत दोनों लगता है। यह ड्रेस खासतौर पर उन बहनों के लिए है जो पारिवारिक रस्मों में हिस्सा लेते हुए ग्रेसफुल दिखना चाहती हैं, बिना ज़्यादा भड़कीलेपन के।

मानुषी छिल्लर का रॉयल ब्लैक-गोल्ड लुक

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Manushi Chhillar (@manushi_chhillar)

मानुषी की डार्क ग्रीन ड्रेस, शानदार गोल्ड एम्ब्रॉयडरी और पन्ना जैसे हरे रंग के हाइलाइट्स के साथ, शाही ठाठ का अनुभव देती है। बारीकी से किया गया थ्रेडवर्क और रिच फैब्रिक चयन इसे उन बहनों के लिए आदर्श बनाता है, जो सांस्कृतिक पारंपरिकता बनाए रखते हुए एक प्रभावशाली उपस्थिति चाहती हैं। यह लुक औपचारिक पारिवारिक समारोहों या त्योहारों में प्रिंसेस जैसा एहसास देने के लिए बिल्कुल सही है—ना बहुत ज्यादा, ना बहुत कम... बस परफेक्ट!

अनन्या पांडे का चियरफुल ब्लू फ्लोरल फैंटेसी लुक

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Ananya 🌙 (@ananyapanday)

अनन्या का यह नीला फ्लोरल शरारा सेट, अपने खिलखिलाते प्रिंट्स और मॉडर्न सिल्हूट के साथ रक्षाबंधन में ताजगी और यंग एनर्जी लेकर आता है। ब्राइट कलर और फूलों के मोटिफ भाई-बहन के रिश्ते की खुशी और चंचलता को दर्शाते हैं, वहीं इसका आरामदायक फिट त्योहार के दौरान चलने फिरने के लिए परफेक्ट है। यह लुक उन बहनों के लिए आदर्श है जो ट्रेडिशनल पहनावे को थोड़ा मॉडर्न अंदाज़ में अपनाना चाहती हैं।

शरवरी का गोल्डन आवर ग्लैमर

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Sharvari 🐯 (@sharvari)

शारवरी का यह सुनहरा-भूरा आउटफिट मेटैलिक डीटेल्स और मॉडर्न कट्स के साथ एक शानदार फ्यूज़न लुक पेश करता है। इसके न्यूट्रल टोन और ग्लैमरस एलिमेंट्स इसे दिन और शाम—दोनों समय के समारोहों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यह पहनावा उन बहनों के लिए है जो सादगी के साथ थोड़ी चमक-दमक भी पसंद करती हैं, और त्योहार की पारंपरिक आत्मा को बनाए रखना चाहती हैं।

ख़ुशी कपूर का बोल्ड कोरल स्टेटमेंट लुक
 

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by ᴋʜᴜsʜɪ ᴋᴀᴘᴏᴏʀ (@khushikapoor)

ख़ुशी का आकर्षक कोरल और गुलाबी लहंगा, जिसमें दिल के आकार की पेसली डिज़ाइनों के साथ, एक दमदार और जश्न-भरा लुक पेश करता है। इसका रिच कलर पैलेट और ट्रेडिशनल मोटिफ्स, कंटेम्पररी स्टाइलिंग के साथ मिलकर, उन बहनों के लिए आदर्श हैं जो भीड़ से अलग दिखना चाहती हैं। यह लुक दिन के उत्सवों और भाई-बहन की फोटो सेशंस के लिए एकदम परफेक्ट है।

इन बॉलीवुड फैशन आइकॉन्स के शानदार लुक्स ये साबित करते हैं कि रक्षाबंधन पर ड्रेसिंग पारंपरिक, ट्रेंडी और मज़ेदारतीनों हो सकती है। हर लुक में त्योहार की भावना का अनूठा अंदाज़ है, ताकि हर बहन अपने स्टाइल के अनुसार ड्रेस चुन सके। फिर चाहे आप मानुषी की सादगी से प्रेरित हों या खुशी के बोल्ड अंदाज़ से, ये फैशन इंस्पिरेशन आपको भाई-बहन के इस प्यारे त्योहार पर खूबसूरत और आत्मविश्वासी महसूस करने में मदद करेंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!