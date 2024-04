एयर फ्रांस ने ईरान के लिए सभी उड़ानें की निलंबित, कभी भी हो सकता है इजराइल पर हमला

इंटरनैशनल डैस्क : एयर फ्रांस ने ईरान के लिए सभी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। एयर फ्रांस ने ईरान के ऊपर से उड़ान भरने वाले विमानों के उड़ान रूट को बदलने का निर्णय लिया। इजराइल के साथ उच्च तनाव के कारण एयर फ्रांस ने अब ईरान के ऊपर से उड़ान नहीं भरने का निर्णय लिया।







इसलिए लिया गया फैसला

बताया जा रहा कि ईरान इस्राइल पर बड़ा हमला कर सकता है। इस चेतावनी को देखते हुए इस्राइल ने शुक्रवार को ईरान या उसके प्रतिनिधियों द्वारा हमला किए जाने की संभावना को लेकर कमर कस ली है। एक अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इससे दूतावास का एक खंड पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। वहीं, ईरान के दो शीर्ष सैन्य जनरल और पांच अन्य अधिकारी भी मारे गए थे। इस हमले का ईरान इस्राइल पर आरोप लगा रहा है। साथ ही उसने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। हालांकि, इस्राइल ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।



🚨🇫🇷🇮🇷 BREAKING: AIR FRANCE SUSPENDS ALL FLIGHTS TO IRAN



The decision comes after U.S. intelligence learned Iran was moving military assets internally.



Iranian and Israeli airspaces remain nearly completely void of commercial air traffic as a strike on Israel is considered… https://t.co/ePiOiYm3kB pic.twitter.com/QMuJdBoxvu