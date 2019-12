भारत में दिवाली पर कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है । लेकिन मैरीलैंड में क्रिसमिस पर एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों ....

लंदनः भारत में दिवाली पर कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है । लेकिन मैरीलैंड में क्रिसमिस पर एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सरप्राइस बोनस देकर मालामाल कर दिया जिसका भावुक करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस कंपनी ने क्रिसमस पर अपने 198 कर्मचारियों को 10 मिलियन डॉलर का बोनस बांटा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हिसाब से हर कर्मचारी को हाथ में कंपनी ने 35 लाख रुपए का बोनस दिया है।

इस पूरे मामले की खास बात यह है कि यह बोनस कर्मचारियों के लिए सरप्राइज है क्योंकि उन्हें इसकी बिलकुल उम्मीद नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेंट जॉन प्रॉपर्टीज नाम की कंपनी ने यह बोनस टार्गेट पूरा होने की खुशी में दिया है। कंपनी के मालिक 81 साल के एडवर्ड सेंट जॉन ने अपने कर्मचारियों को सरप्राइज देते हुए उनके हाथ में एक लाल लिफाफा दिया और जब उन्होंने इसे खोलकर देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह खुशी उन्हें तब मिली जब सभी एकसाथ क्रिसमस डिनर कर रहे थे। इस दौरान उन्हें लाल रंग के लिफाफे मिले जिसमें 38,000 पाउंड यानी 35 लाख रुपए रखे हुए थे।

These employees reactions are everything. This weekend, St. John Properties gave back $10MM to its 198 employees during its holiday party.



Some of these bonuses were six figures large. One guy said he can now pay off his mortgage.



Amazing.pic.twitter.com/vfEqCkJoMx