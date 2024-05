US सीनेटर क्रूज़ ने बाइडेन की विदेश नीति की उड़ाईं धज्जियां, कहा-"आपके कारण दुनिया झेल रही 2 युद्ध"

वॉशिंगटनः अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज़ (आर-टेक्सास) ने आज बाइडेन प्रशासन की विदेश नीति की जमकर धज्जियां उड़ाईं। टेड क्रूज़ ने आपदाओं पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से पूछताछ की, जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा क्रूर राष्ट्रपति रायसी की मौत के लिए ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त करने से लेकर इजराइल को सहायता व सेना के शिपमेंट में देरी करने के बाइडेन के फैसले तक शामिल हैं।

🇺🇸CRUZ RIPS INTO BLINKEN OVER DISASTROUS FOREIGN POLICY



"Mr. Secretary, you have presided over the worst foreign policy disaster of modern times. When Joe Biden became president, he inherited peace and prosperity in the world.



We now have two simultaneous wars waging. The worst… pic.twitter.com/G2F5W0uSol — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 22, 2024