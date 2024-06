ये क्या हो गया जो बाइडेन को? वीडियो देख सब हुए हैरान, यूजर्स बोले- भूलने की बीमारी हो गई है

इंटरनैशनल डैस्क : इटली में चल रहे G7 ग्रुप के शिखर सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल और यूके के पीएम समेत अन्य देशों के मेहमान हिस्सा ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा जिसे देख सब हैरान रह गए और यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर बाइडेन को हो क्या गया है।

वायरल हो रहा वीडियो

दरअसल, एक वीडियो सामने आया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन काफी अलग नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, यूके पीएम ऋषि सुनक, जापान के पीएम समेत अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ बाइडेन भी मौजूद हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनका ध्यान कहीं ओर ही जा रहा है। बाइडेन अपने साथ खड़े अन्य सदस्यों के साथ बात करने के बजाय अकेले ही दूसरी दिशा की ओर मुड़ते हुए जा रहे हैं। वह बिल्कुल अलग मुड में दिख रहे हैं। सभी नेता वहां पर मौजूद पैराग्लाइडर को देख रहे हैं लेकिन जो बाइडन का ध्यान अपने में ही लगा हुआ है।

JUST IN: President Biden appears to start wandering off at the G7 summit and has to be handled back in.



Italian Prime Minister Giorgia Meloni was seen grabbing Biden to bring him back to the group.



This wasn't the only awkward encounter between the two. Biden was caught on… pic.twitter.com/xf8NizIVgH