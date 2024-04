इराकी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर की घर के बाहर गोली मारकर हत्या, CCTV में कैद हुई घटना

इंटरनेशनल डेस्क: इराक में एक लोकप्रिय सोशल मीडिया स्टार गुफरान सवादी की शुक्रवार को बगदाद में उनके घर के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस सितारे को उम्म फहद के नाम से जाना जाता था। बगदाद के पूर्व में ज़ायौना इलाके में हुई यह घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया गया।



वीडियो में बाइक पर सवार एक व्यक्ति को एक इलाके में आते हुए दिखाया गया है। कुछ देर बाद वह अपनी बाइक पार्क करता है और एक कार की ओर दौड़ता है, गोलियां चलाता है और मौके से भाग जाता है। मामले की जांच जारी है और आरोपी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।



Iraqi social media star ‘Influencer’ Om Fahad has been assassinated by Iranian militias of the Hashd Al Shaabi (PMF) today in Baghdad (Iraq)



She didn’t engage in politics or similar but was often attacked by these factions for her ‚liberal lifestyle‘



