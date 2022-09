जयशंकर ने UNSC में लगाई चीन की क्लास... यूक्रेन पर दोहराया PM मोदी का मंत्र, बोले- यह युद्ध का युग नहीं हो सकता

सयुंक्त राष्ट्रः भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि वक्त की जरूरत है कि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त किया जाए और बातचीत की ओर लौटा जाए और ध्यान दिलाया कि परमाणु मुद्दा विशेषतौर चिंता वाली बात है। भारत ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से कहा था कि यह दौर युद्ध का दौर नहीं हो सकता है।

