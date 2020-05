पाकिस्तान में बड़े विमान हादसे की खबर सामने आई है। लाहौर से कराची जा रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान कराची एयरपोर्ट के समीप क्रैश हो गया। जानकारी के अनुसार विमान में करीब 91 यात्री सवार थे...

इंटरनेशनल डेस्क: पाकिस्तान का एक विमान शुक्रवार को बड़े हादसे का शिकार हो गया । लाहौर से कराची जा रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान कराची एयरपोर्ट के समीप क्रैश हो गया। हादसे के वक्त विमान में 99 यात्री और चालक दल के आठ लोग समेत कुल 107 लोग सवार थे।

जियो न्यूज की खबर के मुताबिक उड़ान संख्या पीके-303 लाहौर से आ रही थी और विमान कराची उतरने ही वाला था कि कुछ मिनटों पहले मालिर में मॉडल कालोनी के निकट जिन्ना गार्डन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नागर विमानन प्राधिकरण (सीएए) के सूत्रों ने कहा कि हादसे का शिकार होने से एक मिनट पहले ही उसका विमान से संपर्क टूट गया था। जिस इलाके में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है।

खबरों के मुताबिक इस प्लेन की चपेट में मॉडल टाउन इलाके के कम से कम 4-5 मकान आए हैं। कई गाड़ियां भी इससे टकराने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं हैं। विमान के टकराते ही घरों में आग लग गई. धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी. गली में इतना धुआं भर गया कि कुछ भी देखना मुश्किल हो गया।

Breaking News: A passenger plane of Pakistan International Airlines (PIA) crashes near Karachi airport. The flight, A-320, was carrying 90 passengers and was flying from Lahore to Karachi. May Allah save everyone.#planecrash pic.twitter.com/I32s3naD28