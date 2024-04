'TMC-कांग्रेस पहले चरण में पस्त और दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे', विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने मालदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सुबह से ही लोग उत्साह, उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। जो लोग मतदान के लिए निकल पड़े हैं मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बंगाल में लोकतंत्र के इस उत्सव का अलग ही उत्साह दिखता है।



'TMC-कांग्रेस पहले चरण में पस्त और दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे'

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में टीएमसी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा, ''मुझे विश्वास है कि पहले चरण में TMC, कांग्रेस जैसे दल जो पस्त हो रहे थे अब दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे।" उन्होंने कहा, ''TMC और कांग्रेस यहां आपस में लड़ने का दिखावा जरूर करती है लेकिन इनका आचार, व्यवहार बिलकुल एक जैसा है। इन दोनों को एक चीज़ जो जोड़कर रखती है वह तुष्टीकरण है। TMC और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये सत्ता में हुए तो CAA रद्द कर देंगे। CAA नागरिकता छीनने का नहीं नागरिकता देने का कानून है। TMC लगातार झूठ फैला रही है।"



घोटाले TMC करती है, भुगतान जनता करे

प्रधानमंत्री ने कहा, "एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, लेकिन पहले लेफ्ट और फिर TMC ने अपने शासन में बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई। TMC के राज में बंगाल में एक ही चीज़ चलती है- हजारों करोड़ो के स्कैम, शारदा चीट फंड स्कैम, पशु तसकरी घोटाला, राशन घोटाले, कोयला घोटाले आदि। घोटाले TMC करती है और भुगतना बंगाल की जनता को पड़ता। यहां कोई काम नहीं है जो बिना कमीशन के होता हो।''



#WATCH | West Bengal: Addressing a public rally in North Malda, PM Narendra Modi says, "TMC and Congress are just pretending to be in a conflict in the state, but the truth is, character and ideology of both these parties is the same. Appeasement is the common thing between TMC… pic.twitter.com/O8uO4ANhVa — ANI (@ANI) April 26, 2024