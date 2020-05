न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न सोमवार सुबह एक टेलीविजन चैनल को लाइव इंटरव्यू दे रही थीं कि तभी अचानक भूकंप के झटके महससू किए गए लेकिन उन्होंने साक्षात्कार जारी रखा। आर्डर्न ने चैनल के एंकर रयान ब्रिज को बीच में रोककर बताया कि राजधानी वेलिंगटन में संसद परिसर में क्या हो रहा है। आर्डर्न ने

इंटरनेशनल डेस्क: न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न सोमवार सुबह एक टेलीविजन चैनल को लाइव इंटरव्यू दे रही थीं कि तभी अचानक भूकंप के झटके महससू किए गए लेकिन उन्होंने साक्षात्कार जारी रखा। आर्डर्न ने चैनल के एंकर रयान ब्रिज को बीच में रोककर बताया कि राजधानी वेलिंगटन में संसद परिसर में क्या हो रहा है। आर्डर्न ने कहा कि रयान यहां भूकंप आया है, हमें ठीक-ठाक झटका महसूस हुआ है।

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern caught on camera as 5.8 magnitude earthquake hits near the capital city of Wellington (no immediate damage reported) pic.twitter.com/5zq64ud0rb