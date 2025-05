ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान, बोला-'भारत को भारी कीमत चुकानी होगी' (Video)

Washington: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी आंतकी गतिविधियों पर पर्दा डालते भारत के खिलाफ फिर जहर उगला है। शहबाज ने कहा है कि भारत ने की एक गंभीर गलती है और अब उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। हैरानी की बात यह है कि शहबाज का यह बयान X अकाउंट पर शेयर किया गया है।

BREAKING: 🇵🇰🇮🇳 Pakistani PM Shahbaz Sharif says India made a grave mistake for which it must now pay the price. pic.twitter.com/ADTEzoRCcT — Donald J. Trump 🇺🇸 Update (@TrumpUpdateHQ) May 7, 2025