स्पेन: समुद्र में डूब रहे लड़के की ड्रोन ने बचाई जान, लाइफगार्ड कर्मियों ने ऐसे किया रेस्क्यू

इंटरनेशनल डेस्क: ड्रोन सिर्फ देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में ही नहीं किसी की जान बचाने में भी कितना उपयोगी है इसका ताजा उदाहरण स्पेन में देखने को मिला। समाचार एजेंसी रायटर्स के मुताबिक, स्पेन के समुद तटों पर ड्रोन लाइफगार्ड सर्विस शुरू की गई है। ड्रोन लाइफगार्ड सेवा के चलते एक 14 साल के लड़के की वक्त रहते जान बचाई जा सकी। दरअसल कर्मचारियों ने जैसे ही ड्रोन उड़ाया तो उनको समुद्र में हलचल नजर आई, कोई उसमें डूब रहा था।

A lifeguard drone saved the life of a 14-year-old boy who was struggling against the tide off a beach in Valencia, Spain. The drone dropped a life vest to the boy to keep him floating while the baywatch boat arrived. @generaldrones #drone #lifeguard #Spain #Valencia pic.twitter.com/UH7IxYuDAT — Our World (@OurWorl91027476) July 25, 2022