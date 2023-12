Thursday Special: आज करें ये उपाय, हर ऐशो-आराम होगा आपके पास

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 30 Nov, 2023 06:59 AM

Haldi Ke Upay: हल्दी का उपयोग खाना बनाने के लिए होता है, ये तो सबको पता ही है। शायद ही लोगों को पता है कि हल्दी को ज्योतिष शास्त्र में बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। गुरुवार के दिन हल्दी के उपाय बहुत ही कारगार माने जाते हैं क्योंकि यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। कुंडली में गुरु दोष के प्रभाव को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बता दें कि आम सी दिखने वाली ये हल्दी आपके सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है। तो चलिए आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए जानते हैं, हल्दी से जुड़े कुछ खास और आसान उपाय-

Stuck money will come back अटका हुआ धन आएगा वापिस

काई बार ऐसा होता है हम किसी को धन तो दे देते हैं लेकिन वो जल्दी ही वापिस नहीं मिल पाता। अगर आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं तो थोड़े से चावलों को हल्दी में मिला लें। फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि जल्द ही आपका अटका हुआ धन वापिस आ जाएगा।

To achieve success सफलता प्राप्त करने के लिए

बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही तो गुरुवार के दिन बप्पा को हल्दी की गांठ से बनी माला अर्पित करें। ऐसा करने से राह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी।

To ward off the evil eye बुरी नजर को दूर करने के लिए

जीवन में चल रही समस्याओं का कारण कई बार बुरी नजर भी हो सकती है। इसे दूर करने के लिए हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसा करने से आपके आसपास की नकारात्मकता दूर हो जाती है और बुरे सपने आने भी बंद हो जाते हैं।

Do these measures to solve love life problems लव लाइफ की समस्या को दूर करने के लिए करें ये उपाय

भगवान विष्णु की खास कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करें। इसके अलावा घर के मंदिर में श्री हरि को रोजाना चुटकी भर हल्दी अर्पित करें। ऐसा करने से लव लाइफ में आ रही समस्या दूर होती है। वहीं अगर किसी को विवाह में देरी का सामना करना पड़ रहा है तो उसे भी ये उपाय करना चाहिए।

This solution will lead to progress in business इस उपाय से व्यापार में होगी उन्नति

व्यापार का काम ठप पड़ा है तो इसे फिर से वापिस शिखर तक पहुंचाने के लिए हल्दी और केसर के साथ तिजोरी पर स्वास्तिक बनाएं। इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।

To achieve your desired wish मनचाही इच्छा की प्राप्ति के लिए

गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर केले के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक लगाकर कम से कम 1 माला इस मंत्र का जाप करें-

मंत्र- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय