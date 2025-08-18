यहां लगे भूकंप के जबरदस्त झटके, 13,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल

ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में शनिवार सुबह 9:49 बजे जोरदार भूकंप आया जिसकी तीव्रता 5.6 मापी गई। यह भूकंप किलकीवन (Kilkivan) नामक एक दूरदराज के क्षेत्र में आया, जो सनशाइन कोस्ट के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यह पिछले 50 वर्षों में क्वींसलैंड का...

ब्रिसबेन: ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में शनिवार सुबह 9:49 बजे जोरदार भूकंप आया जिसकी तीव्रता 5.6 मापी गई। यह भूकंप किलकीवन (Kilkivan) नामक एक दूरदराज के क्षेत्र में आया, जो सनशाइन कोस्ट के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यह पिछले 50 वर्षों में क्वींसलैंड का सबसे बड़ा ऑनशोर भूकंप माना जा रहा है।

बिजली सप्लाई पर असर

भूकंप के कारण लगभग 13,000 घरों और प्रतिष्ठानों में बिजली चली गई। राज्य के तीन अस्पतालों में भी बिजली बाधित हुई, क्योंकि सुरक्षा सेंसरों ने बिजली नेटवर्क के कुछ हिस्सों को अपने आप बंद कर दिया।

एंथनी हैमिल (Energy Queensland) ने कहा:“हमारा सुरक्षा सिस्टम सबसे पहले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और फिर बिजली नेटवर्क और उपकरणों को नुकसान से बचाता है।”

नुकसान की स्थिति

अब तक किसी बड़े नुकसान या जान-माल की हानि की खबर नहीं है। हालांकि, कई स्थानीय लोगों ने छतों और ड्राइववे में दरारें आने की शिकायत की है। Geoscience Australia की रिपोर्ट के अनुसार, Far North Queensland और New South Wales की सीमा तक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए।

50 वर्षों में सबसे बड़ा झटका

भूकंप विज्ञानी मिशेल सैल्मन ने बताया:“यह पिछले 50 सालों में हमारे देश के ज़मीन के भीतर आया सबसे बड़ा भूकंप है। इस घटना के बाद और भी झटके (Aftershocks) आ सकते हैं।”