लॉस एंजलिसः अमेरिका के राष्ट्रपति बार-बार मर्यादाओं का उल्लंघन करने व अपने अजीब रवैये कारण सोशल मीडिया के निशाने पर रहते हैं। ट्रंप द्वारा राष्ट्रगान के अपमान के वायरल वीडियो के बीच उनकी बदतमीजी व बददिमागी का एक और और वीडियो वायरल हो गया है। महाभियोग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ‘स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस’ के तहत संसद के दोनों सदनों के साझा सत्र को संबोधित किया।

Nancy Pelosi went in for the handshake aaaaand....Trump ignored it. pic.twitter.com/c8kFSP3kQr

यह ट्रंप का तीसरा स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन था। ट्रंप के संबोधन शुरू करने से पहले संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने अभिवादन के तौर पर उनसे हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। लेकिन ट्रंप ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद जैसे ही ट्रंप ने भाषण खत्म किया पेलोसी ने संसद में सबके सामने उनके संबोधन की कॉपी फाड़ दी।

#WATCH US House Speaker Nancy Pelosi tore a copy of US President Donald Trump’s speech at the end of his third State of the Union Address, in Washington DC. pic.twitter.com/TY4L5dAme7