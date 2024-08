Breaking: इजराइल के एक्शन से खौफ में Airlines, यूनाइटेड एयरलाइंस और Delta ने कल से Israel के लिए सभी उड़ानें की रद्द

International Desk: इजराइल (Israel) और गाजा (Gaza) के बीच बढ़ती हिंसा और संघर्ष के कारण यूनाइटेड एयरलाइंस (United Airlines )और डेल्टा (Delta) एयरलाइंस ने इजराइल के लिए सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। यह फैसला कल से लागू होगा।। इस फैसले की वजह हाल की सुरक्षा स्थिति और बढ़ते तनाव को बताया गया है। दोनों एयरलाइंस ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए यह कदम उठाया है। जिन यात्रियों की टिकटें बुक हैं, वे एयरलाइंस के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करके रिफंड या वैकल्पिक उड़ानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी यह साफ नहीं है कि उड़ानें कब से फिर से शुरू होंगी। एयरलाइंस इस स्थिति की निगरानी कर रही हैं और आगे की अपडेट्स प्रदान करेंगी।

