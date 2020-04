देश में कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने लोगों को वायरस की चपेट से बचाने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया हुआ है। वहीं आज जम्मू कश्मीर में सात और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, इसी के साथ आंकड़ा अब बढ़कर 27 पर पहंच गया है।

श्रीनगर: देश में कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने लोगों को वायरस की चपेट से बचाने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया हुआ है। वहीं आज जम्मू कश्मीर में सात और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, इसी के साथ आंकड़ा अब बढ़कर 27 पर पहंच गया है। बीते तीन दिनों में घाटी में अब तक 10 कोरोना वायरस संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। नये पॉजिटिव मामलों के संपर्क में आने वालों का पता लगाया जा रहा है।

7 more positive cases in Srinagar today. 4 cases-history of contact with already positive cases of religious congregation; other three-travel history outside J&K contacts being traced: Rohit Kansal, Principal Secretary-Planning, Jammu & Kashmir (File pic) pic.twitter.com/XPPoh4R2Ho