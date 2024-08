मॉर्निंग वॉक के लिए निकली महिला से की छेड़छाड़, "मजनू" की तलाश में पुलिस (video)

नेशनल डेस्क: बेंगलुरु में 2 अगस्त को सुबह करीब 5 बजे एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। महिला सुबह की सैर पर निकली थी जब एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ गलत हरकत की। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि महिला एक घर के बाहर खड़ी थी। तभी एक व्यक्ति पीछे से आया और उसे सड़क पर छेड़छाड़ करते हुए देखा जा सकता है।

Woman molested in Bengaluru while she was out on a morning walk. The man fled the spot soon after and a case against him was registered. Efforts are on to nab him.#Bengaluru pic.twitter.com/k8xlSOvXK7