तिहाड़ में केजरीवाल की पत्नी की विंडो बॉक्स से कराई जा रही है मुलाकात, संजय सिंह का दावा

नेशनल डेस्क: आप नेता संजय सिंह ने आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को तिहाड़ जेल में उनसे आमने-सामने मिलने की इजाजत नहीं दी गई. उन्होंने कहा, तिहाड़ के इतिहास में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जेल के नियम कहते हैं कि किसी को भी आमने-सामने मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है.



संजय सिंह ने कहा कि ''जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने उनसे मिलने के लिए आवेदन किया तो उनसे कहा गया कि आप उनसे आमने-सामने नहीं बल्कि खिड़की के जरिए मिल सकते हैं। ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों... यह अमानवीय कृत्य तो किया ही गया है''

सीएम को अपमानित और हतोत्साहित करने के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि खूंखार अपराधियों को भी बैरक में मिलने की इजाजत है, लेकिन दिल्ली के तीन बार के सीएम को अपनी पत्नी से एक खिड़की के माध्यम से मिलने की इजाजत है। "

#WATCH | AAP MP Sanjay Singh says, "When the wife of Arvind Kejriwal applied to meet him, she was told that you cannot meet him face-to-face but through a window. Why such inhuman behaviour... This inhuman act has been done just to humiliate and discourage the CM. I am saying… pic.twitter.com/J0iZimH3pw — ANI (@ANI) April 13, 2024