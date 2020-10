जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित महबूबा मुफ्ती के आवास पर शनिवार को एक बार फिर पीपुल्स एलायंस के सदस्यों ने मिलकर गुपकार समझौते पर बैठक की। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अबदुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अबदुल्ला भी मौजूद रहे...

यह कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है: फारूक अब्दुल्ला

फारूक अब्दुल्ला ने इस दौरान कहा कि यह कोई देश विरोधी जमात नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को फिर से बहाल किया जाए। धर्म के नाम पर हमें विभाजित करने के प्रयास विफल होंगे। यह कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है।

Jammu & Kashmir: Meeting of members of 'People's Alliance for Gupkar Declaration' underway at Peoples Democratic Party (PDP) chief Mehbooba Mufti's residence in Srinagar.



National Conference (NC) president Farooq Abdullah and NC Vice President Omar Abdullah also present. pic.twitter.com/rZ8XMZFb7o