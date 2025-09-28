Main Menu

एशिया कप के फाइनल में अभिषेक शर्मा हुए फ्लाप, विराट कोहली का रिकॉर्ड बनाने से चूके

28 Sep, 2025 11:32 PM

abhishek sharma flopped in the asia cup final

नेशनल डेस्कः दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत बेहद रोमांचक बनती जा रही है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 147 रन का लक्ष्य रखा, जिसे टीम इंडिया ने चुनौतीपूर्ण माना। इस महत्वपूर्ण मैच में टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा से शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लेकिन फाइनल मैच में अभिषेक शर्मा निराशा ही लेकर आए और महज 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए।

अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने का सपना अधूरा रहा

अगर अभिषेक शर्मा इस मैच में कम से कम 11 रन बना पाते, तो वह टी-20 इंटरनेशनल मल्टी नेशन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाते। वर्तमान में यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 2014 के टी-20 वर्ल्ड कप में कुल 319 रन बनाए थे। अभिषेक को इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए केवल 11 रन चाहिए थे, लेकिन वह 5 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए।

फहीम अशरफ की धीमी गेंद ने की कामयाबी हासिल

अभिषेक शर्मा दूसरे ओवर की पहली गेंद पर फहीम अशरफ की धीमी गेंद पर आउट हुए। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की धीमी गति ने उन्हें चकमा दे दिया। गेंद सीधे हवा में गई और मिड ऑन पर खड़े हारिस रऊफ ने उसे आसानी से पकड़ लिया। अभिषेक का आउट होना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका साबित हुआ और वह निराश दिखे।

एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन

पूरे एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए जबरदस्त योगदान दिया है। उन्होंने 7 मैचों में 7 पारियों में 314 रन बनाए, जो कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन हैं। उनका औसत 44.86 और स्ट्राइक रेट 200 रहा। इस दौरान अभिषेक ने 32 चौके और 19 छक्के लगाए, जिससे उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का पता चलता है। उन्होंने इस प्रदर्शन से टी-20 एशिया कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो पहले पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के पास था। रिजवान ने 2022 एशिया कप में 281 रन बनाए थे। वहीं आज के फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद भारत की शुरुआत कमजोर रही, जिससे दबाव टीम के बाकी बल्लेबाजों पर बढ़ गया।

