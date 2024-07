'बिहार और आंध्र प्रदेश को भारी भरकम बजट...', आदित्य ठाकरे बोले- महाराष्ट्र से इतनी नफरत क्यों करती है भाजपा

नेशनल डेस्क: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट भाषण में एक बार भी महाराष्ट्र का जिक्र नहीं किया और उन्होंने सबसे बड़ा करदाता होने के बावजूद राज्य से भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया।

I can understand the bjp wanting to save its government and giving Bihar and Andhra Pradesh a huge sum of the budget. But what is Maharashtra’s fault? That we are the largest taxpayer? What did we get against what we contribute? Was Maharashtra even mentioned once in the… — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 23, 2024

भाजपा अपनी सरकार बचाना चाहती है: आदित्य ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में केंद्र पर ‘भ्रष्ट सरकार ' बनाकर और फिर करों के जरिए महाराष्ट्र को लूटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया, ‘‘मैं समझ सकता हूं कि भाजपा अपनी सरकार बचाना चाहती है और बिहार तथा आंध्र प्रदेश को भारी भरकम बजट दे रही है। लेकिन महाराष्ट्र का क्या कसूर है? यही कि हम सबसे बड़े करदाता हैं? हमारे योगदान के बावजूद हमें क्या मिला?

