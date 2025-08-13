प्लेन के टॉयलेट का दरवाजा था बंद, एयर होस्टेस ने खोला तो देखा ऐसा नजारा कि सहम गईं... Video किया रिकॉर्ड

Edited By Anu Malhotra,Updated: 13 Aug, 2025 02:12 PM
नेशनल डेस्क: हवाई यात्रा में अक्सर यात्रियों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाता है, लेकिन कभी-कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो उम्मीदों पर पानी फेर देती हैं। हाल ही में एक फ्लाइट के टॉयलेट का दरवाजा लंबे समय तक बंद रहने पर एयर होस्टेस ने जांच करने की ठानी। जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो अंदर का दृश्य देखकर वह खुद भी हैरान रह गईं। ऐसा नजारा था जिसे देखकर उनके होश उड़ गए और वे स्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाईं। यह घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और हवाई यात्रा के दौरान अनुशासन की अहमियत पर सवाल खड़े कर रही है।
टॉयलेट में हुआ ऐसा हाल जो कोई सोच भी नहीं सकता
फ्लाइट के दौरान जब टॉयलेट काफी समय तक बंद पड़ा रहा, तो एक एयर होस्टेस ने जांच के लिए दरवाजा खोला। अंदर उन्होंने पाया कि एक यात्री बिना किसी रोक-टोक के टॉयलेट में सिगरेट पी रहा था और धुएं के छल्ले उड़ा रहा था। यह नजारा देखकर एयर होस्टेस को बेहद हैरानी हुई, क्योंकि प्लेन में धूम्रपान करना सख्त मना है।
एयर होस्टेस से जमकर बहस, वीडियो हुआ वायरल
जब एयर होस्टेस ने उस यात्री को इसकी सूचना दी और उसे रोकने की कोशिश की, तो उस व्यक्ति ने इस पर गुस्सा जताया और एयर होस्टेस से उलझ पड़ा। उसने खुद की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और खुद को सोशल मीडिया पर लोकप्रिय पिकलबॉल कोच और वकील बताने लगा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जिसमें उसकी तर्क-वितर्क और अभद्रता साफ नजर आ रही थी।
यात्री को प्लेन से हटाया गया, पुलिस ने किया मामला दर्ज
इस विवाद के बाद एयरलाइन ने उस यात्री को सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान से बाहर उतार दिया। वहां की पुलिस ने तुरंत मामले की जांच की और यात्री को साथ लेकर गई। सोशल मीडिया और जनता की प्रतिक्रियाएं उस यात्री के व्यवहार को असंवैधानिक और गैर जिम्मेदाराना बता रही हैं।
यात्री ने तनाव और ऑटिज्म का हवाला दिया
मामले के सामने आने के बाद उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर कहा कि वह तनाव में था और उस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने यह भी दावा किया कि वह ऑटिस्टिक है, जिससे उसकी प्रतिक्रिया प्रभावित हुई। हालांकि, इस तरह के व्यवहार का कोई भी औचित्य स्वीकार नहीं किया जा सकता।