पहले ओवर बाद ही रुक गया मैच... ड्रेसिंग रूम की तरफ भागे सभी खिलाड़ी, फिर भी IND ने SA को 11 रन से चटाई धूल

नेशनल डेस्क: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला बुधवार को खेला गया, जिसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को 11 रन से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। इस रोमांचक मुकाबले में जहां भारत के बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया, वहीं मैच के दौरान एक अजीब घटना घटी, जब मैदान पर कीड़ों का हमला हुआ और इसके कारण खेल को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। आइए जानते हैं इस मैच की सभी अहम घटनाओं के बारे में विस्तार से।



भारत का धमाकेदार प्रदर्शन: तिलक वर्मा ने मचाया तूफान

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के सामने 220 रन का विशाल लक्ष्य रखा। टीम इंडिया की ओर से तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। तिलक वर्मा, जिन्होंने इस मैच में बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन लिया, ने 56 गेंदों में 107 रन बनाए और टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला शतक लगाया। उनकी पारी में 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। तिलक का यह शतक टी-20 क्रिकेट में एक शानदार प्रदर्शन था, और इसके साथ ही उन्होंने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को हर गेंद पर चुनौती दी। उनकी शानदार बल्लेबाजी के कारण भारत ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 219 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। तिलक वर्मा का साथ अभिषेक शर्मा ने भी दिया। अभिषेक ने सिर्फ 25 गेंदों पर 50 रन बनाकर टीम को तेज़ शुरुआत दिलाई। इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 107 रन की अहम साझेदारी हुई। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने टी-20 इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया।



अंपायर्स ने लिया अहम फैसला

भारत की बल्लेबाजी के बाद साउथ अफ्रीका को लक्ष्य का पीछा करने के लिए 220 रन चाहिए थे। लेकिन खेल की शुरुआत के कुछ ही समय बाद एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। जब साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स और रयान रिकेल्टन बल्लेबाजी करने उतरे, तो अर्शदीप सिंह का पहला ओवर खत्म हुआ ही था कि मैदान पर कीड़ों का हमला हो गया। 22 गज की पिच पर कीड़े उड़ते हुए नजर आने लगे, जिससे खेल में अचानक विघ्न उत्पन्न हुआ। अंपायर्स ने इस अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए खेल को रोकने का निर्णय लिया और दोनों टीमों को ड्रेसिंग रूम लौटने के लिए कहा। कुछ समय बाद जब कीड़ों का प्रकोप कम हुआ, तब जाकर मैच को दोबारा शुरू किया गया। यह वाकया भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक अनोखा पल बन गया, जब कीड़ों के कारण मैच को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। हालांकि, थोड़ी देर में स्थिति सामान्य हो गई और खेल फिर से बहाल हुआ।



मार्को यानसन का तूफानी प्रदर्शन

साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत भले ही अच्छी नहीं रही, लेकिन इसके बाद मार्को यानसन और हेनरिक क्लासन ने मिलकर भारत के गेंदबाजों को संघर्ष करने पर मजबूर किया। यानसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केवल 17 गेंदों पर 54 रन बनाकर भारत की चिंता बढ़ा दी। वहीं, हेनरिक क्लासन ने 22 गेंदों में 41 रन की पारी खेली और साउथ अफ्रीका को मैच में बनाए रखा। हालांकि, साउथ अफ्रीका को अंत में जरूरी रन रेट के दबाव का सामना करना पड़ा। टीम 20 ओवरों में 7 विकेट पर 208 रन ही बना सकी, और 220 रन के लक्ष्य से 11 रन दूर रह गई।



भारत की गेंदबाजी में अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती का कमाल

भारत की ओर से गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने साउथ अफ्रीका के शीर्ष बल्लेबाजों को परेशान करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। अर्शदीप का कातिलाना अंदाज साउथ अफ्रीका के लिए बुरा साबित हुआ। वहीं, वरुण चक्रवर्ती ने भी अपनी गेंदबाजी से कमाल किया और 2 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को और मुश्किल में डाला। अर्शदीप और वरुण के अलावा, हार्दिक पांड्या और सिराज ने भी किफायती गेंदबाजी की, जिससे साउथ अफ्रीका कभी भी लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच पाई।

Play suspended due to FLYING ANTS! 🐜



This is a rare incident in cricket history 🤯#INDvsSA #INDvSApic.twitter.com/3goPjrFHO4 — Abdullah Neaz (@cric___guy) November 13, 2024