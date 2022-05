अमरनाथ यात्रा पर आतकंवादियों का साया, TRF ने जारी किया धमकी भरा खत, RSS और मोदी सरकार को घेरा

नेशनल डेस्क: 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पर आतकंवादियों का साया मंडरा रहा है। दरअसल, आतंकयों द्वारा हमले करने की बात सामने आ रही है। एक न्यूज चैनल की खबर के मुताबिक, अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी संगठन TRF ने एक धमकी भरा खत जारी किया है।

Srinagar Police arrested 2 local hybrid terrorists of proscribed terror outfit LeT/TRF. Incriminating materials, arms & ammunition incl 15 pistols, 30 magazines, 300 rounds & 1 silencer recovered. Case registered. Investigation going on. It's a big success for Police: IGP Kashmir pic.twitter.com/balIMYw5oE