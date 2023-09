टूटी हुई सामूहिक चेतना को फिर से जोड़ने का एक ईमानदार प्रयास, भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर बोले खरगे

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 'भारत जोड़ो यात्रा' की पहली वर्षगांठ पर बृहस्पतिवार को कहा कि यह यात्रा देश की टूटी हुई सामूहिक चेतना को फिर से जोड़ने का एक ईमानदार प्रयास थी। राहुल गांधी ने बीते बरस पार्टी के कई नेताओं के साथ करीब 4,000 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की थी और इस दौराऩ उन्होंने समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से बातचीत की थी। यह यात्रा पिछले साल सात सितंबर को कन्याकुमारी से आरंभ हुई थी, जो इस वर्ष 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त हुई थी। यह यात्रा 145 दिन चली थी।

#BharatJodoYatra is a People’s Movement, unequalled in history.



As the Yatra completes one year today, on behalf of the Indian National Congress, I congratulate Shri @RahulGandhi, all Bharat Yatris and the lakhs of our citizens who walked and joined in this historic endeavour.… pic.twitter.com/0jCAbvzU2A — Mallikarjun Kharge (@kharge) September 7, 2023