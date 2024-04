पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत: वैसाखी पर गुरुद्वारा पंजा साहिब में सिख विरासत का किया घोर अपमान (Video)

इस्लामाबादः दुनिया भर में सिखों द्वारा अत्यधिक धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाने वाले वैसाखी त्योहार ने एक बार फिर एक चिंताजनक मुद्दा सामने ला दिया है और वो है पाकिस्तान की अपने सिख अल्पसंख्यकों के प्रति असंवेदनशीलता। वैसाखी उत्सव के दौरान हाल की घटनाओं से न केवल उपेक्षा बल्कि सिख धार्मिक प्रथाओं और पूजा स्थलों के प्रति गहरे अनादर का पता चलता है। ऐसी ही एक घटना हसन अब्दाल में प्रतिष्ठित गुरुद्वारा पंजा साहिब में हुई, जहां लाहौर में ब्रिटिश उच्चायोग कार्यालय के प्रमुख क्लारा स्ट्रैंडोज के साथ सशस्त्र सुरक्षाकर्मी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी परिसर के भीतर जूते और टोपी पहन कर पहुंच गए। यह सिर्फ एक छोटी सी चूक नहीं है, बल्कि सिख सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है, जो गुरुद्वारे में सम्मान के संकेत के रूप में जूते उतारने और सिर ढकने का निर्देश देते हैं।

यही नहीं पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ की छवि को पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी से भी बड़ा दर्शाया गया। एक सिख पूजा स्थल में एक धार्मिक नेता के ऊपर एक राजनीतिक व्यक्ति को रखने का यह कृत्य आस्था के अनुयायियों के लिए बेहद अपमानजनक है। यह व्यवहार के एक परेशान करने वाले पैटर्न को रेखांकित करता है जो धार्मिक पवित्रता पर राजनीतिक कल्पना को प्राथमिकता देता है। इसके अलावा जख्मों पर नमक छिड़कते हुए पीटीआई के सदस्य और ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडैरिटी के पूर्व अध्यक्ष आसिफ खान को भी अपनी यात्रा के दौरान श्री पीर पांजा साहब के अंदर जूते पहने देखा गया। दूसरों के साथ-साथ उनके कार्य, श्रद्धालु उपस्थित लोगों द्वारा दिखाए गए नंगे पांव श्रद्धा के बिल्कुल विपरीत हैं, जो गुरुद्वारे की पवित्रता के प्रति उपेक्षा को उजागर करते हैं।

