Anti Cheating Bra: अब फिंगरप्रिंट लगाने से खुलेगी ब्रा! जापान में हुआ नया आविष्कार, देखें वायरल वीडियो

Edited By Mehak,Updated: 24 Aug, 2025 03:58 PM

सोशल मीडिया पर आज कल एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा हुआ है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जापान में एक ऐसी 'Anti-Cheating Bra' बनाई गई है, जो तब तक नहीं खुलेगी जब तक उस पर सही फिंगरप्रिंट न लगाया जाए। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर इस...

नेशनल डेस्क : सोशल मीडिया पर आज कल एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा हुआ है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जापान में एक ऐसी 'Anti-Cheating Bra' बनाई गई है, जो तब तक नहीं खुलेगी जब तक उस पर सही फिंगरप्रिंट न लगाया जाए। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और कई लोग इसे सच मान बैठे हैं।

वीडियो में क्या दिखा?

फुटेज में एक ब्रा का क्लैस्प नजर आता है, जो लॉक रहता है। जैसे ही जुड़े हुए डिवाइस पर सही फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है, यह ब्रा खुल जाती है। इसी वजह से लोग इसे मजाक-मजाक में 'Touch ID Bra' कहने लगे।

असली प्रोडक्ट नहीं है

असलियत यह है कि यह कोई मार्केट में बिकने वाला प्रोडक्ट नहीं है। इसे जापान के एक शख्स ZAWAWORKS (युकी आइजावा) ने बनाया है। वे खुद को डिल्यूजन इन्वेंटर कहते हैं और मजाकिया-फैंटेसी वाले गैजेट्स बनाने के लिए मशहूर हैं। उनका यह ब्रा प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रोटोटाइप था, असली डिवाइस या बेचने के लिए तैयार प्रोडक्ट नहीं।

कैसे हुआ वायरल?

यह वीडियो सबसे पहले 19 जुलाई 2024 को जापानी क्रिएटर ZAWAWORKS ने X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया था। उन्होंने कैप्शन में लिखा था – 'मैंने धोखा रोकने के लिए फिंगरप्रिंट रिकग्निशन ब्रा बनाई है! अब सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड ही इसे खोल पाएगा।' बाद में उन्होंने साफ किया कि उन्होंने इसमें M5Stack फिंगरप्रिंट किट का इस्तेमाल किया और यह केवल एक कॉमेडी कॉन्सेप्ट था, असली प्रोडक्ट नहीं। उनका मकसद लोगों को हंसाना था।

क्रिएटर कौन है?

ZAWAWORKS जापान में होने वाले कॉमेडी शो और प्रदर्शनियों में अपने अजीबो-गरीब आविष्कार दिखाते रहते हैं। उनकी वेबसाइट पर भी कई और ‘फैंटेसी इन्वेंशन’ लिस्टेड हैं, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है।

लोगों की प्रतिक्रिया

हालांकि इस वीडियो पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई। कई यूजर्स ने इसे मजेदार माना और हंसी-मजाक के तौर पर लिया। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह प्रोटोटाइप महिलाओं का मजाक उड़ाता है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश है। कुछ ने लिखा कि जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कई पुरुषों ने इसे हकीकत मानकर खरीदने या गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने का सोच लिया और यही समाज की सोच को दर्शाता है।

 

