Flipkart पर iPhone 14 Plus की कीमत पर 29 प्रतिशत की बड़ी छूट

नेशनल डेस्क: पिछले साल iPhone 15 सीरीज़ के रिलीज़ होने के ठीक एक साल बाद, Apple द्वारा सितंबर में iPhone 16 लॉन्च करने की उम्मीद है। ऐसे में 2 साल पुराना होने के बावजूद, iPhone 14 Plus बिक्री में लोकप्रिय बना हुआ है, संभवतः इसकी कम लागत ग्राहकों की पसंद के कारण है। डिवाइस की वर्तमान में फ्लिपकार्ट पर कीमत में आश्चर्यजनक कटौती हो रही है,जिससे आईफोन प्रेमियों के लिए खरीदने का एक सुनहरा मौका है।

iPhone 14 प्लस की कीमत में कटौती

फ्लिपकार्ट पर मूल रूप से ₹ ​​79,900 की कीमत वाला iPhone 14 Plus का 128GB वैरिएंट अब ₹ 55,999 की कम कीमत पर उपलब्ध है, जो कि 29 प्रतिशत की बड़ी छूट है।

आईफोन 14 प्लस एक्सचेंज ऑफर

फ्लिपकार्ट पर एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाने पर आप रुपये तक पा सकते हैं। डिवाइस पर 48,000 रुपये की छूट पा सकते है। इसके अलावा, एक्सचेंज ऑफर से कीमत में काफी कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए, अच्छी तरह से मेंटेन किए गए iPhone 13 को खरीदने पर पूरे ₹ 26,000 की छूट मिल सकती है, जिससे संभावित रूप से अंतिम कीमत ₹ 30,000 से कम हो सकती है। ऑफ़र का यह संयोजन iPhone 14 Plus को उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है जो किफायती तरीके से नए मॉडल में अपग्रेड करना चाहते हैं।



क्या iPhone 14 Plus 2024 में खरीदने लायक है?

iPhone 15 में 6.7 इंच सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है और यह Apple A15 बायोनिक प्रोसेसर चिपसेट से लैस है। डिवाइस में 12 MP मेन कैमरा और 12 MP अल्ट्रावाइड कैमरा का डुअल रियर कैमरा सेटअप है, साथ ही 12 MP चौड़ा सेल्फी कैमरा भी है। iPhone 14 Plus, iPhone 15 मॉडल और उसके फीचर्स से बेहतर है, लेकिन विशिष्ट फीचर्स वाला एक शक्तिशाली स्मार्टफोन बना हुआ है।