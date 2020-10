मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में शारदीय नवरात्र के अवसर पर भव्य रामलीला की शुरूआत हो गई है। इस रामलीला में सिनेम जगत के कई कलाकार अपने-अपने किरदारों मे नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन ने भी इसमें हिस्सा लिया...

नेशनल डेस्क: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में शारदीय नवरात्र के अवसर पर भव्य रामलीला की शुरूआत हो गई है। इस रामलीला में सिनेमा जगत के कई कलाकार अपने-अपने किरदारों मे नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन ने भी इसमें हिस्सा लिया।

#WATCH: Artists perform at the 'Ayodhya Ki Ram Leela' program at Laxman Kila Maidan in Ayodhya. #Navratri (17.10) pic.twitter.com/T02bcYtTnT