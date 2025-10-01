Main Menu

Asia Cup 2025 Controversy: सूर्यकुमार के लिए शर्त रखी मोहसिन नकवी ने कहा – ट्रॉफी चाहिए तो....

01 Oct, 2025 10:18 AM

एशिया कप 2025 के फाइनल में जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया, तो लगा कि मैदान पर जश्न का तूफान उठेगा। लेकिन असली ड्रामा तो मैच खत्म होने के बाद शुरू हुआ। भारत ने एशिया कप जीत तो लिया, लेकिन विजेता की ट्रॉफी लिए बिना...

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के फाइनल में जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया, तो लगा कि मैदान पर जश्न का तूफान उठेगा। लेकिन असली ड्रामा तो मैच खत्म होने के बाद शुरू हुआ। भारत ने एशिया कप जीत तो लिया, लेकिन विजेता की ट्रॉफी लिए बिना ही टीम को लौटना पड़ा।

ट्रॉफी नहीं ली गई, तो किससे हुई नाराज़गी?
भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। वजह? टीम इंडिया पहले से ही यह संदेश दे चुकी थी कि वह नकवी से ट्रॉफी नहीं स्वीकारेगी और चाहती थी कि यह सम्मान एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन के जरिए मिले। हालांकि, ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने यह शर्त ठुकरा दी। इसके विरोध में भारतीय खिलाड़ी करीब एक घंटे तक मैदान पर ट्रॉफी का इंतजार करते रहे, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला, तो वे बिना ट्रॉफी के ही ड्रेसिंग रूम लौट गए।

नकवी ट्रॉफी लेकर होटल लौटे, BCCI नाराज़
खेल के बाद ACC प्रमुख नकवी ट्रॉफी को लेकर खुद अपने होटल चले गए। इससे भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के अधिकारी खासे नाराज़ नजर आए।BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इस घटना को "खेल भावना के खिलाफ" बताते हुए कहा कि यह अत्यंत शर्मनाक है कि एक विजेता टीम को अपनी ट्रॉफी तक नहीं मिली। उन्होंने कहा, "हमने सिर्फ यह कहा था कि ट्रॉफी नकवी से न मिले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो ट्रॉफी लेकर ही चले जाएं।"

सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी चाहते हैं, तो उन्हें खुद ACC ऑफिस आना होगा
इस घटनाक्रम ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने 30 सितंबर को ACC की बैठक में ट्रॉफी को भारत को सौंपने की मांग की, लेकिन नकवी ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि अगर कप्तान सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी चाहते हैं, तो उन्हें खुद ACC ऑफिस आना होगा।

इससे साफ है कि यह मामला अब सिर्फ टूर्नामेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि क्रिकेट प्रशासनिक स्तर पर बड़ा विवाद बन चुका है। माना जा रहा है कि अगर समाधान जल्द नहीं निकला, तो यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) तक पहुंच सकता है।

पाकिस्तान की मीडिया भी कर रही कवर
पाकिस्तानी मीडिया भी इस मुद्दे को प्रमुखता से कवर कर रही है। Geo Super की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रॉफी विवाद पर ACC बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। यानी फिलहाल, एशिया कप विजेता भारत है लेकिन कप अब भी नकवी के कब्जे में है।

टीम इंडिया का स्टैंड: सम्मान जरूरी, सिर्फ जीत नहीं
इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टीम इंडिया अब मैदान के बाहर भी अपनी सम्मानजनक स्थिति को लेकर उतनी ही गंभीर है जितनी खेल के दौरान प्रदर्शन को लेकर। खिलाड़ियों ने जिस एकता और स्पष्टता से इस निर्णय पर कायम रहकर अपनी बात रखी, वह आने वाले समय में क्रिकेट प्रशासन के लिए एक मिसाल बन सकती है।

