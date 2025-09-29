एशिया कप 2025: भारत की धमाकेदार जीत, BCCI ने दी 21 करोड़ रुपये की इनामी राशि – ‘3 वार, 0 जवाब’ पोस्ट हुआ वायरल

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। मैच में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने उतरा और भारतीय...

नेशनल डेस्कः दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। मैच में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने उतरा और भारतीय गेंदबाजों की धार के आगे टिक नहीं पाया। पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई।

भारतीय गेंदबाजों का जलवा

कुलदीप यादव भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती – तीनों ने 2-2 विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। इस प्रदर्शन से पाकिस्तान की मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप लड़खड़ा गई और बड़ा स्कोर नहीं बना पाई।

तिलक वर्मा बने फाइनल के हीरो

147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। अभिषेक शर्मा (5), सूर्यकुमार यादव (1) और शुभमन गिल (12) – सिर्फ 20 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा ने पारी संभाली। उन्होंने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए। संजू सैमसन (24 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी कर भारत को संकट से बाहर निकाला। फिर शिवम दुबे (33 रन, 22 गेंद) के साथ 60 रन जोड़कर जीत पक्की कर दी। अंत में रिंकू सिंह ने विजयी रन बनाया और भारत ने आखिरी ओवर में मुकाबला जीत लिया।





BCCI का बड़ा ऐलान – 21 करोड़ रुपये इनाम

भारत की शानदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को कुल 21 करोड़ रुपये की इनामी राशि देने का ऐलान किया। इस घोषणा के साथ ही BCCI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर एक पोस्ट किया – “3 वार, 0 जवाब”, जो तुरंत वायरल हो गया।

एशिया कप 2025 के स्टार खिलाड़ी

अभिषेक शर्मा: पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी की। 7 मैचों में 314 रन बनाए, जिसमें 32 चौके और 19 छक्के शामिल रहे। उन्होंने सुपर-4 चरण में लगातार 3 अर्धशतक लगाए। कुलदीप यादव: उन्होंने इस एशिया कप में 17 विकेट झटके। फाइनल में 4 विकेट लेकर उन्होंने लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा और एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इसके साथ ही उन्होंने अजन्ता मेंडिस के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट (17) लेने के रिकॉर्ड की बराबरी भी की।

सोशल मीडिया पर जश्न

भारत की इस जीत के बाद फैन्स सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ कर रहे हैं। खासकर तिलक वर्मा और कुलदीप यादव को “फाइनल के हीरो” बताया जा रहा है। वहीं BCCI का ‘3 वार, 0 जवाब’ वाला पोस्ट पाकिस्तानी फैन्स के बीच बहस का बड़ा मुद्दा बन गया।