Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी उठाए किया जश्न, मगर इन 4 खिलाड़ियों ने लिए अपने अवॉर्ड

नेशनल डेस्कः भारत ने 28 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया ने एक बार फिर साबित किया कि एशिया में उसका दबदबा कायम है। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद ऐसा नजारा देखने को मिला, जो क्रिकेट इतिहास में बहुत कम बार होता है। भारतीय टीम चैंपियन बनने के बाद ट्रॉफी उठाए बिना ही ड्रेसिंग रूम लौट गई।

विवाद की असली वजह

दरअसल, एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस बार ट्रॉफी देने वाले थे। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख होने के साथ ही पाकिस्तानी सरकार में मंत्री भी हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने हाल ही में भारत और भारतीय टीम को लेकर कई विवादित बयान और पोस्ट किए थे।

इसी कारण भारतीय खिलाड़ियों ने तय किया कि वे उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। नकवी भी अपनी जिद पर अड़े रहे कि ACC अध्यक्ष होने के नाते ट्रॉफी वही देंगे। इसी खींचतान की वजह से प्रेजेंटेशन सेरेमनी देर से शुरू हुई और आखिरकार बिना ट्रॉफी दिए ही खत्म हो गई।



भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल लेने से भी किया इनकार

पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तो अपने मेडल ले लिए, लेकिन टीम इंडिया ने विजेता होने के बावजूद अपने मेडल लेने से मना कर दिया। कमेंटेटर साइमन डूल ने लाइव प्रेजेंटेशन के दौरान साफ कहा – “टीम इंडिया अपनी ट्रॉफी आज नहीं लेगी।”



इन 4 खिलाड़ियों ने लिए अपने अवॉर्ड

हालांकि, भारतीय टीम के चार खिलाड़ियों ने अपने-अपने व्यक्तिगत अवॉर्ड जरूर लिए। खास बात यह रही कि ये अवॉर्ड नकवी ने नहीं बल्कि दूसरे अधिकारियों ने दिए।

तिलक वर्मा – फाइनल में नाबाद 69 रन ठोकने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच।

अभिषेक शर्मा – पूरे टूर्नामेंट में 314 रन और लगातार तीन अर्धशतक लगाने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट (15 हजार डॉलर + ट्रॉफी + कार)।

कुलदीप यादव – शानदार फिरकी और 17 विकेट झटकने के लिए वैल्यूएबल प्लेयर अवॉर्ड (15 हजार डॉलर)।

शिवम दुबे – मुश्किल हालात में ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी के लिए गेम चेंजर अवॉर्ड।



बिना ट्रॉफी के ही हुआ जश्न

ट्रॉफी भले ही टीम इंडिया को नहीं मिली, लेकिन खिलाड़ियों ने मैदान पर इसका असर बिल्कुल नहीं दिखाया। नकली अंदाज में ट्रॉफी उठाने की नकल करते हुए पूरी टीम ने हंसी-खुशी जश्न मनाया। खिलाड़ी स्टेज पर पहुंचे और वहां खड़े होकर ऐसे पोज दिए, मानो उनके हाथ में ट्रॉफी ही हो।

इस मजेदार जश्न की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। फैंस ने इसे “सबसे यादगार सेलिब्रेशन” बताया और टीम इंडिया के स्टैंड की तारीफ की।



एशिया कप में भारत का दबदबा

इस विवाद के बावजूद भारत ने एक बार फिर एशिया कप में अपना वर्चस्व दिखाया। भारत 9 बार का चैंपियन बना, जो किसी भी टीम से सबसे ज्यादा है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने आने वाले टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं।