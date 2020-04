मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठा होने के मामले में पुलिस ने विनय दुबे नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। विनय दुबे को नवी मुंबई पुलिस ने पकड़ा और मुंबई पुलिस को सौंप दिया। विनय दुबे पर लॉकडाउन के बीच भीड़ को गुमराह करने का आरोप है। विनय दुबे ने ''चलो

नेशनल डेेस्कः मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठा होने के मामले गिरफ्तार किए गए आरोपी विनय दुबे नाम को मुंबई की एक कोर्ट ने 21 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विनय दुबे को नवी मुंबई पुलिस ने पकड़ा और मुंबई पुलिस को सौंप दिया। विनय दुबे पर लॉकडाउन के बीच भीड़ को गुमराह करने का आरोप है। विनय दुबे ने 'चलो घर की ओर' कैंपेन चलाया था और इसको लेकर उसने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट भी शेयर किया था। उसने ट्विटर पर भी चेतावनी भरी पोस्ट लिखी थी।

There was no sudden gathering in Bandra, Mumbai, it was being planned for the last several days.

Vinay Dubey is from Bhadohi.

For the past several days, through social media, this charity thief was provoking migrant laborers.@Uppolice @bhadohipolice @MrityunjayUP @ShishirGoUP pic.twitter.com/xlfRAlm9fn