वीडियो में देखें कैसे, जम्मू में ब्रेक फेल होने पर चलती बस से कूदे यात्री

नेशनल डेस्क: श्रीनगर से जम्मू जा रही एक बस का ब्रेक फेल हो गया। घटना के एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें यात्री चलती बस से कूद पड़े और इस बीच बस को पहाड़ी की तरफ खाई में खिसकते देख यात्रियों और सेना के जवानों ने बस को दूसरी ओर धकेलना शुरू किया। जिससे बड़ा हादसा टल सका।

भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर बस की तेज गति के बीच टायर के नीचे पत्थर रखकर वाहन को नियंत्रण करने की कोशिश की, जिसमें वे कामयाब हुए और बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बस को नियंत्रित किया गया और बस को नाले में गिरने से बचा लिया।

