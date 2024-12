BSNL यूजर्स के लिए बड़ी खबर, Netflix और Amazon Prime के साथ मिलेगा नया रिचार्ज प्लान

नेशनल डेस्क: BSNL जल्द ही नए रिचार्ज प्लान पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे Netflix और Amazon Prime की सेवाएं शामिल होंगी। फिलहाल BSNL देश का एकमात्र टेलीकॉम ऑपरेटर है जो इन स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ रिचार्ज प्लान की पेशकश नहीं करता।

हाल ही में AskBSNL पहल के दौरान, एक उपयोगकर्ता ने BSNL के निदेशक (CM) से यह सवाल किया कि क्या कंपनी Netflix और Amazon Prime जैसे ओटीटी ऐप्स के साथ मोबाइल प्रीपेड प्लान लॉन्च करेगी।

इस पर निदेशक ने जवाब दिया कि BSNL कुछ रिचार्ज प्लान के साथ ओटीटी सेवाएं पहले ही उपलब्ध करा रहा है। हालांकि, वे अब Netflix और Amazon Prime के साथ विशेष रूप से बंडल किए गए प्लान लॉन्च करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं।

#AskBSNL

BSNL is already providing bundled OTT plans. The feasibility of providing Netflix/Prime bundled OTT plans is being examined.

Director CM, BSNL Board https://t.co/zDNiTJA9WN