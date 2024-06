बर्गर किंग शूटिंग:  हनीट्रैप में फंसाने वाली "लेडी डॉन" को रेलवे स्टेशन पर देखा गया

नेशनल डेस्क: दिल्ली के बर्गर किंग आउटलेट में गोलीबारी में मारे गए 26 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर हनीट्रैप में फंसाने वाली महिला को गुरुवार को कटरा रेलवे स्टेशन पर देखा गया। अनु, जिसे अपने गिरोह के सदस्यों के बीच "लेडी डॉन" के नाम से भी जाना जाता है, उसे सुरक्षा कैमरे के फुटेज में गुरुवार को कटरा रेलवे स्टेशन पर अपना सामान ले जाते देखा गया था। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था।

सूत्रों का कहना है कि वह गुरुवार सुबह करीब 10 बजे मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ी। सीसीटीवी फुटेज में वह तेजी से ट्रेन की ओर बढ़ती दिख रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि महिला - भगोड़े गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की करीबी सहयोगी - राजौरी गार्डन में बर्गर किंग आउटलेट में अमन जून को लुभाने के लिए बिछाए गए जाल का हिस्सा थी, जहां उसकी हत्या कर दी गई थी। अनु हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने कहा, "उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है।"

CCTV Shows Chilling Murder Inside Burger King In Delhi, Man Shot Nearly 40 Times

The victim, Aman, was sitting with a woman. She is showing the man a picture on her phone. At 9:41 pm, the first shots were fired. pic.twitter.com/nIFOfscPnt — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) June 20, 2024