इफ्तारी के लिए सड़क पर लगाईं कुर्सी-मेज, लोगों को उठानी पड़ी परेशानी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

नेशनल डेस्कः रमजान का महीना चल रहा है। इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं। ऐसे में रोजा के बाद इफ्तारी का कार्यक्रम भी होता है। शाम को सभी मुस्लिम भाई रोजे के बाद इफ्तारी कर रोजा खोलते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक सड़क पर इफ्तारी के लिए कुर्सियां लगाई गईं हैं। वायरल वीडियो कर्नाटक के मंगलुरू का बताया जा रहा है। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है।



वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि मंगलुरू के मुदिपु जंक्शन पर एक तरफ की सड़क को बंद कर बड़ी संख्या में इफ्तारी के लिए कुर्सी मेज लगाई गई हैं। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, अभी इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। बता दें कि कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है।

Karnataka: Viral video of Iftar lunch hoisted by blocking a public road at Mudipu junction, Mangaluru.https://t.co/SiJ60wRkUR