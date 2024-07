नेशनल डेस्क: बैडम‍िंटन खेल रहे 17 साल की उम्र में एक ख‍िलाड़ी की मौत हो गई। खिलाड़ी का नाम झांग झिजी है जिसकी बैडम‍िंटन कोर्ट में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं इस घटना पर भारतीय बैडम‍िंटन स्टार पीवी सिंधु भी दुखी नजर आई।

बता दें कि चीन के 17 साल के बैडम‍िंटन ख‍िलाड़ी झांग झिजी की कोर्ट में हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह घटना रव‍िवार देर रात की है। झांग झिजी ने किंडरगार्टन में बैडमिंटन खेलना शुरू किया और पिछले साल चीन की नेशनल यूथ टीम में शामिल किया गया। इंडोनेशिया (जकार्ता) में एक टूर्नामेंट के दौरान कोर्ट पर चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी पहले बेहोश हुआ और फिर उसे हार्ट अटैक आया जिससे उसकी मौत हो गई।

BREAKING: 17-year-old Chinese badminton player Zhang Zhijie has died of cardiac arrest after collapsing on the court during a tournament in Indonesia. pic.twitter.com/X5fg6GJVGH — Wide Awake Media (@wideawake_media) July 1, 2024

इसके बाद इस युवा ख‍िलाड़ी को वेन्यू पर ही इलाज दिया गया लेकिन हलचल न दिखते हुए फिर उनको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रात में उनकी मौत हो गई। इस ख‍िलाड़ी की मौत के बाद भारतीय बैडम‍िंटन स्टार पीवी सिंधु ने एक पोस्ट ल‍िखा है। स‍िंधू ने X पर ल‍िखा- जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप से युवा बैडमिंटन खिलाड़ी झांग झ‍िजी के निधन की खबर बेहद दुख है, मैं इस दुखद समय में झांग के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज दुनिया ने एक असाधारण प्रतिभा खो दी है।

Absolutely heartbreaking news coming from the Junior Asian Badminton Championships about the loss of young badminton player Zhang Zhi Jie.



I offer my deepest condolences to Zhang's family during this devastating time. The world has lost a remarkable talent today.