ईसाई दुल्हन, दूसरी शादी… Huma Qureshi के भाई आसिफ की कहानी, जिनकी दिल्ली में हुई हत्या

नेशनल डेस्कः बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी की दिल्ली में एक मामूली पार्किंग विवाद के दौरान हुई हत्या ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि आसिफ की निजी ज़िंदगी को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आसिफ दिल्ली में मीट कारोबार से जुड़े थे और अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय भी माने जाते थे। लेकिन उनके निजी जीवन में जटिलताएं थीं, जो अब सामने आ रही हैं।

दो शादियां, पर कानूनी तलाक नहीं

परिवार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, आसिफ कुरैशी ने दो शादियां की थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से वे अपनी दूसरी पत्नी शाइना के साथ रह रहे थे और पहली पत्नी से उनका संपर्क बहुत सीमित था।

आसिफ की दूसरी पत्नी शाइना मूल रूप से जैन समुदाय से थीं और उनका असली नाम रेनू जैन था। दोनों की मुलाकात 2017 में हुई थी और 2018 में उन्होंने लव मैरिज कर ली थी। परिवार की सहमति से यह अंतरधार्मिक विवाह हुआ, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में पहली पत्नी से तलाक न होना एक अनसुलझा पहलू बना रहा।

हुमा कुरैशी के पिता ने मीडिया को बताया कि आसिफ पिछले कुछ वर्षों से शाइना के साथ ही रह रहे थे और पहली पत्नी से कभी-कभार ही मिलते थे।

न संतान, न समाधान — पारिवारिक जटिलताओं में फंसी ज़िंदगी

दोनों शादियों के बावजूद आसिफ कुरैशी की कोई संतान नहीं थी, और माना जा रहा है कि पारिवारिक विवाद और भावनात्मक तनाव उनकी निजी जिंदगी को लंबे समय से प्रभावित कर रहे थे।

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, दूसरी शादी के बाद आसिफ की पहली पत्नी ने उनसे संपर्क कम कर दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं की। यह स्थिति कानूनी दृष्टिकोण से भी जटिल मानी जाती है, और संभव है कि इसे लेकर पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर कुछ तनाव रहा हो।

पार्किंग विवाद बना हत्या की वजह

घटना की जानकारी के मुताबिक, पिछले सप्ताह दिल्ली में एक पॉश इलाके में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े के दौरान आसिफ की हत्या कर दी गई। आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है और मामले की जांच जारी है।