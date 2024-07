बजट को लेकर खुशी से झूमे सीएम चंद्रबाबू नायडू, बोले- 'केंद्र से यह समर्थन राज्य के पुनर्निर्माण में एक लंबा रास्ता तय करेगा'

नेशनल डेस्क. आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024 पेश कर दिया गया है, जिसमें मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेज की सौगात दी है। राज्य को स्पेशल पैकेज की सौगात मिलने के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू ने खुशी जाहिर की और उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दी है।



सीएम ने एक्स पर लिखा- "आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हमारे राज्य की जरूरतों को पहचानने और वित्त वर्ष 24-25 के केंद्रीय बजट में राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और आंध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें शुक्रिया कहता हूं। केंद्र से यह समर्थन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मैं आपको इस प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले बजट की प्रस्तुति के लिए बधाई देता हूं।

On behalf of the people of Andhra Pradesh, I thank the Hon'ble Prime Minister, @narendramodi Ji and Hon'ble Union Finance Minister, @nsitharaman Ji, for recognising the needs of our State and focusing on a Capital, Polavaram, industrial nodes and development of backward areas in… pic.twitter.com/ImgW3sor8d— N Chandrababu Naidu (@ncbn) July 23, 2024