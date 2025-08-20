इन लोगों के लिए नारियल पानी का सेवन हो सकता है खतरनाक, जानिए किन लोगों को करना चाहिए परहेज?

गर्मी में शरीर को ठंडक और एनर्जी देने के लिए नारियल पानी को सबसे बेहतर माना जाता है। इसे पीने से शरीर में पानी की कमी दूर होती है और पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है। बॉलीवुड सितारे भी ग्लोइंग स्किन के लिए इसे रोजाना खाली पेट पीते हैं। लेकिन क्या आपको...

नेशनल डेस्क: गर्मी में शरीर को ठंडक और एनर्जी देने के लिए नारियल पानी को सबसे बेहतर माना जाता है। इसे पीने से शरीर में पानी की कमी दूर होती है और पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है। बॉलीवुड सितारे भी ग्लोइंग स्किन के लिए इसे रोजाना खाली पेट पीते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नारियल पानी हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं होता? विशेषज्ञों के अनुसार, नारियल पानी में पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है, जो कुछ लोगों के लिए खतरा बन सकती है। खासकर बुजुर्गों और कुछ बीमारियों से पीड़ित लोगों को इसे पीने से बचना चाहिए।



किन लोगों को नारियल पानी से बचना चाहिए?



डायबिटीज के मरीज

डायबिटीज के रोगियों को नारियल पानी कम मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर होती है जो ब्लड शुगर बढ़ा सकती है।



एथलीट्स

एथलीट्स और भारी एक्सरसाइज करने वालों के लिए नारियल पानी से बेहतर स्पोर्ट्स ड्रिंक होती है, क्योंकि नारियल पानी में सोडियम की मात्रा कम होती है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद शरीर को सोडियम की ज्यादा जरूरी होता है।



किडनी की समस्या वाले

किडनी के मरीजों को नारियल पानी से बचना चाहिए, क्योंकि पोटैशियम अधिक होने के कारण उनके शरीर से यह तत्व बाहर निकलना मुश्किल होता है, जिससे हार्ट रिदम प्रभावित हो सकता है।



लो-कैलोरी डाइट कर रहे लोग

नारियल पानी में 40-60 कैलोरी होती है। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं या लो-कैलोरी डाइट पर हैं, उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए।



नट्स से एलर्जी वाले

नारियल पानी से एलर्जी का खतरा उन लोगों को हो सकता है, जिन्हें नट्स से एलर्जी है। क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से डॉक्टर की सलाह जरूरी है।



विशेषज्ञों की सलाह

नारियल पानी में कैलोरी कम है, लेकिन यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। बुजुर्ग, किडनी के मरीज और डायबिटीज के रोगी इसे डॉक्टर की सलाह के बिना न पिएं। गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए संतुलित मात्रा में नारियल पानी का सेवन करना ही सही रहेगा।