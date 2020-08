राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा कर्मियों के लिए शौर्य चक्र सहित विभिन्न वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इस बार चार रक्षा कर्मियों को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए थलसेना को तीन शौर्य चक्र

नई दिल्लीः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा कर्मियों के लिए शौर्य चक्र सहित विभिन्न वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इस बार चार रक्षा कर्मियों को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए थलसेना को तीन शौर्य चक्र मिले हैं।

Havaldar Alok Kumar Dubey, Major Anil Urs and Lieutenant Colonel Krishan Singh Rawat to be awarded Shaurya Chakra for gallantry in different operations in Jammu and Kashmir: Indian Army pic.twitter.com/ipYcHPBS6L