कांस्टेबल ने पहले अपने 6 साल के बेटे और पत्नी पर किया तलवार से हमला, और फिर...

18 Aug, 2025

नेशनल डेस्क: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) के एक कांस्टेबल ने अपनी पत्नी और छह साल के बेटे पर तलवार से हमला करने के बाद खुद कथित तौर पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी।

क्या कहती है पुलिस?
पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार तड़के कोतवाली थाना क्षेत्र की किसान कॉलोनी में हुई। पुलिस के अनुसार कांस्टेबल की पहचान राजकुमार कांटीवाल के रूप में हुई है। उसने किसान कॉलोनी स्थित किराए के घर में अपनी पत्नी कविता और बेटे पर हमला किया। हमले में कविता को गंभीर चोटें आईं हैं और उसकी दो उंगलियां कट गईं तथा उसे इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। जबकि हमले में दंपति के बेटे की गर्दन पर गहरा घाव हो गया और उसका झुंझुनूं में उपचार किया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार कविता झुंझुनूं पंचायत समिति में कनिष्ठ लिपिक (एलडीसी) है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि दंपति में कई साल से विवाद था और उनके तलाक के वाद की सुनवाई 20 अगस्त को झुंझुनूं पारिवारिक न्यायालय में होनी थी। राजकुमार 16 अगस्त को छुट्टी लेकर श्रीगंगानगर से लौटा था। पुलिस ने बताया कि हमले के लगभग तीन घंटे बाद राजकुमार का शव रेलवे पटरियों पर मिला, संदेह है कि उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है।

