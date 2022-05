नेशनल डेस्क: मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को चिकित्सकीय आधार पर अस्थायी जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी। न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने कहा कि मलिक की बेटी इलाज के दौरान उनके साथ उपस्थित रह सकती हैं। अदालत ने मलिक को उस चिकित्सक के पास नहीं ले जाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार भी लगाई, जो शुरू से उनका (मलिक का) इलाज कर रहे हैं।

Special PMLA court allows Maharashtra Minister & NCP leader Nawab Malik to get treated at a private hospital.



Malik's lawyer requested a private hospital medical treatment, to which ED didn't object, keeping some conditions. pic.twitter.com/AcZLfw6rts