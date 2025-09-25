Main Menu

बेशर्मी की हद पार! पाकिस्तानी समर्थकों ने सस्पेंड करवाया क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का X प्रोफाइल! जानिए वजह

25 Sep, 2025 12:43 PM

cricketer abhishek sharma s x profile gets suspended by pakistani supporters

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम से हारने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। मैच में मिली हार के बाद पाकिस्तानी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अभिषेक शर्मा के खिलाफ एक असामान्य और विवादित कदम उठाया है। एक्स यूजर्स ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की...

नेशनल डेस्क:  एशिया कप 2025 में भारतीय टीम से हारने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। मैच में मिली हार के बाद पाकिस्तानी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अभिषेक शर्मा के खिलाफ एक असामान्य और विवादित कदम उठाया है। एक्स यूजर्स ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की प्रोफाइल को लगातार रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसी के चलते शर्मा का ऑफिशियल अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है।

PunjabKesari

पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी तूफानी पारी

एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना हुआ था। इस हाई-वोल्टेज मैच में अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उनकी तूफानी पारी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया, जिससे पाकिस्तानी फैंस काफी नाराज़ थे।

इस मैच में मैदान पर भी काफी तनाव देखने को मिला था। टॉस के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था और मैच के दौरान भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हुई थी। अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद कहा था कि उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों को अपने बल्ले से जवाब दिया है। उनकी यह बात और उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पाकिस्तानियों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर हमला बोल दिया।

सोशल मीडिया पर हमला

पाकिस्तान की हार के बाद, उनके फैंस ने अभिषेक शर्मा के 'एक्स' अकाउंट को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। लगातार रिपोर्ट्स के कारण 'एक्स' ने अभिषेक शर्मा का प्रोफाइल सस्पेंड कर दिया है। यह घटना सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को मिल रहे नफरत और उत्पीड़न को दिखाती है।

