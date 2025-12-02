5 महिला क्रिकेटर जिन्होंने अपनी ही महिला पार्टनर संग रचाई शादी, जानकर उड़ जाएंगे होश

इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में कई खिलाड़ियों ने अपनी महिला पार्टनर से शादी कर समाज में समानता और स्वतंत्रता की मिसाल पेश की है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की क्लो ट्रायोन ने अपनी पार्टनर मिशेल नेटिवल से सगाई की, जिससे इस लिस्ट में एक और जोड़ी जुड़ गई।...

स्पोर्ट्स डेस्क : आज के समय में समलैंगिक विवाह (Same-Sex Marriage) आम हो चुके हैं, और खेल जगत भी इसमें पीछे नहीं है। इंटरनेशनल महिला क्रिकेट की कई मशहूर खिलाड़ियों ने अपनी महिला पार्टनर के साथ जीवन बिताने का फैसला किया है। हाल ही में साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर क्लो ट्रायोन ने अपनी पार्टनर मिशेल नेटिवल के साथ सगाई की घोषणा की। आइए जानें उन महिला क्रिकेटरों के बारे में, जिन्होंने अपनी महिला साथी से शादी कर मिसाल पेश की।

1. एलेक्स ब्लैकवेल और लिंडसे आस्क्यू

ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज क्रिकेटर एलेक्स ब्लैकवेल और इंग्लैंड की पूर्व खिलाड़ी लिंडसे आस्क्यू ने करीब आठ साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद वर्ष 2015 में इंग्लैंड में शादी की। ब्लैकवेल ने वर्ष 2013 में सार्वजनिक रूप से अपनी लैंगिक पहचान साझा की थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 252 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जबकि आस्क्यू ने इंग्लैंड के लिए 14 मैच खेले।

2. एमी सैटर्थवेट और ली ताहूहु

न्यूजीलैंड की प्रसिद्ध क्रिकेटर एमी सैटर्थवेट और तेज गेंदबाज ली ताहूहु ने 2017 में शादी की थी। सैटर्थवेट बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और ताहूहु दाएं हाथ की तेज गेंदबाज। दोनों की एक बेटी है, ग्रेस मैरी, जिसका जन्म 13 जनवरी 2020 को हुआ था।

3. डेन वैन नीकर्क और मैरिजैन कप्प

दक्षिण अफ्रीका की पूर्व कप्तान डेन वैन नीकर्क और ऑलराउंडर मैरिजैन कप्प ने 2018 में शादी की थी। नीकर्क ने लगभग 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और लेग स्पिन व बल्लेबाजी दोनों में माहिर रहीं। कप्प ने 200 से अधिक मैच दक्षिण अफ्रीका के लिए खेले हैं और टीम की अहम खिलाड़ी मानी जाती हैं।

4. मेगन शुट्ट और जेस होलिओक

ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शुट्ट ने 2019 में जेस होलिओक से शादी की थी। शुट्ट 2012 से ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रही हैं और 150 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं। जेस होलिओक क्रिकेटर नहीं हैं बल्कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में फैसिलिटी मैनेजर के पद पर काम करती थीं। दोनों की बेटी रायली लुईस अगस्त 2021 में पैदा हुई थी।

5. नेट साइवर-ब्रंट और कैथरीन ब्रंट

इंग्लैंड की दिग्गज ऑलराउंडर नेट साइवर-ब्रंट और तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने अक्टूबर 2019 में सगाई की और 29 मई 2022 को शादी की थी। दोनों इंग्लैंड टीम के लिए लंबे समय तक साथ खेलीं। 2017 महिला विश्व कप में इंग्लैंड की जीत में दोनों ने खास भूमिका निभाई थी। सितंबर 2024 में कैथरीन के गर्भवती होने की जानकारी सामने आई और मार्च 2025 में उन्होंने बेटे को जन्म दिया।



